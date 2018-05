'Een film die zowel Trump als Kim Jong-un murw mept': The Net van de vergetelheid gered

Onder de noemer Please Release Me en in samenwerking met Knack, trakteren KaskCinema in Gent, Buda in Kortrijk, Roxy in Koersel, Cinema Zuid in Antwerpen en Cinema Zed in Leuven elke maand op een topfilm die in dit land geen release heeft gekregen. Wordt deze maand van de vergetelheid gered: The Net (2016) van Kim Ki-duk.

Met brutale, kinky en bovenal welgemikte uppercuts als The Isle (2000), Bad Guy (2001), Bin-jip (2004) en Samaritan Girl (2004) kroonde Kim Ki-duk zich tot goudhaantje van de Koreaanse cinema. En al schittert zijn ster niet meer zo fel als pakweg tien jaar geleden, straffe films maken kan hij nog steeds.

Dat bewijst hij ook met deze spionagethriller die rilt van de politieke koorts en tegelijk een warm pleidooi voor tolerantie en openheid houdt.

Een Noord-Koreaanse visser dobbert na motorpech in Zuid-Koreaanse wateren, waar hij wordt gearresteerd, ondervraagd en aanzien voor een spion. De man zelf wil het liefst zo snel mogelijk terug naar huis, vrouw en kind, waardoor hij een hartverscheurende keuze moet maken tussen vaderland en gezin.

The Net is een comebackfilm over de waanzin van dogma en ideologie, die zowel The Donald als Kim Jong-un ongetwijfeld murw mept.