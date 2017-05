Drie iconische Cannes-kiekjes

Wie is hier de juryvoorzitter?

1992. Voordat hij zich terugtrekt in het halfduister van het filmpaleis snuift juryvoorzitter Gérard Depardieu nog eenmaal de frisse lucht op, vanaf het dak van het prestigieuze Carlton Hotel op de Croisette.

Mei 68 aan de Riviera

Actrice Sharon Tate knipt de haren van regisseur Roman Polanski, met wie ze begin van dat jaar getrouwd was. Ondertussen - mei 1968, weet u wel - waren in Parijs studenten slaags geraakt met de politie. Polanski nam uit solidariteit ontslag uit de festivaljury, en vertrok aan het stuur van zijn rode Ferrari, die hij per boot had laten overkomen uit Los Angeles.

Prille liefde

Alain Delon en Romy Schneider hebben alleen oog voor elkaar tijdens het festival van 1959. Twee maanden voordien hebben de twee megasterren zich verloofd aan het meer van Lugano, in het huis van Schneiders ouders.