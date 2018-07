Drie films met Frances McDormand die níét door haar echtgenoot Joel Coen geregisseerd werden

Mississippi Burning (1988)

Een jaar nadat ze de hysterische Dot heeft neergezet in Raising Arizona acteert McDormand uiterst ingetogen als Mrs. Pell, de echtgenote - en het alibi - van de hulpsheriff (Brad Dourif) van een stadje waar in de sixties drie mensenrechtenactivisten worden vermoord. Haar personage is een huissloof die al jaren onder de knoet wordt gehouden door haar racistische man, maar door de komst van FBI-agenten Willem Dafoe en Gene Hackman haar strijdlust en waardigheid terugvindt. Alan ParkersMississippi Burning leverde McDormand haar eerste van vijf Oscarnominaties op. Pas negen jaar later zou ze haar eerste Academy Award winnen, voor haar vertolking van de zwangere politieagente in Fargo.

Hidden Agenda (1990)

McDormands talent is de Britse geëngageerde filmer Ken Loach ook al snel duidelijk, en hij brengt haar over de grote plas voor dit unicum in zijn filmografie: een thriller. Wanneer haar man (alweer Dourif) in Belfast wordt gedood, gaat zijn vriendin (McDormand) samen met een verbeten Noord-Ierse rechercheur (Brian Cox) op zoek naar de schuldigen. Algauw blijkt dat de opdrachtgevers gezocht moeten worden in de hoogste echelons van de Britse overheid. Die was trouwens niet opgezet met Hidden Agenda. Toen de film geselecteerd werd voor Cannes, zei de conservatieve politicus Ivor Stanbrook, een medestander van premier Thatcher: 'Dit is niet de Britse inzending, maar die van het IRA.' Loach retourneerde door op het festival de juryprijs te winnen.

North Country (2005)

Of ook: #metoo in het pre-Twittertijdperk. Wanneer Josey (Charlize Theron), een moeder van twee bij haar ouders in Minnesota gaat wonen, gaat ze op aanraden van haar vriendin Glory (McDormand) in de lokale ijzermijn werken. Daar blijken de vrouwelijke arbeiders makkelijke prooien voor de mannelijke mijnwerkers. Aangezien verzet alleen maar voor meer intimidaties en aanrandingen zorgt, sleept Josey haar bazen voor de rechter. Niki Caro's North Country is het gefictionaliseerde relaas van de gebeurtenissen die in 1988 leidden tot de eerste Amerikaanse class action-rechtszaak wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. McDormands bijrol - waarvan een deel in een rolstoel - leverde haar een Oscarnominatie op.