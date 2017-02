Donald Glover wordt Simba in de live-action-versie van de Leeuwenkoning

Na het succes van de live-action-versie van The Jungle Book slaan regisseur Jon Favreau en Walt Disney Studios opnieuw de handen in elkaar voor een nieuw versie van The Lion King, de Disney animatiefilm uit 1994.

Donald Glover, die de rol van Simba op zich neemt, won recent nog de Golden Globe als Beste Acteur voor zijn rol in 'Atlanta', een serie die hij ook zelf mee geschreven en geproduceerd heeft. Voor 2018 staan alvast 10 nieuwe afleveringen van deze reeks gepland.

In oktober werd Glover gecast als de jonge Lando Calrissian in de nieuwe Han Solo film. Deze film, die voorlopig nog geen titel heeft, is gepland voor 2018.

Favreau en Glover ontmoetten elkaar eerder tijdens een panelgesprek over creativiteit, waarin Favreau Glover toevertrouwde: "Ik zie jou trouwens elke ochtend wanneer ik ijn 15-jarige zoon wek, want op zijn deur hangt een poster van jou."