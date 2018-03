Docville 2018: zes documentaire films die eruit springen

Opereren met handboor en visdraad

Bevrijd van bureaucratische rompslomp leeft de Zweedse chirurg Erik Erichsen zich in Ethiopië uit aan de operatietafel. Dat de juiste medische apparatuur ontbreekt, kan de pret niet drukken. Met een handboor uit de lokale Brico, wat slangklemmen, fietsspaken, haarspelden en visdraad lukt het ook wel. The Rebel Surgeon toont hoe.

Op vrijdag 23/3, zondag 25/3 en woensdag 28/3





De centrale figuur van Docville had Morgan Spurlock moeten zijn, de regisseur die zich voor Super Size Me doodziek vrat in McDonald's. Maar Spurlock durft niet meer buiten te komen sinds hij is beschuldigd van verkrachting. Docville opent daardoor niet met Super Size Me 2, maar met een #MeToo-docu. In A Better Man gaat Attiya Khan het gesprek aan met de ex die haar heeft mishandeld.

Op woensdag 21/3, woensdag 28/3 en donderdag 29/3





Boerenzonen bespied

Feel My Love, Waiting for August en recent nog Rabot: Belgische bioscoopdocumentaires scheren hoge toppen. Docville presenteert de tien beste van het afgelopen jaar. Daar hoort ook het door de Berlinale geselecteerde Ceres bij. Dat is een poëtisch en intiem portret van vier kinderen die op afgelegen Zeeuwse boerderijen wonen.

Op woensdag 28/3





De censors van Facebook & Google

Is de wereld naar de Filipijnen? Het sinistere The Cleaners suggereert van wel en legt uit hoe social media als Facebook, Twitter en YouTube kinderporno, terreurvideo's en andere vunzigheden weren. Blijkbaar laten ze dat klusje over aan een leger loonslaven in Manilla. Documakers Moritz Riesewieck en Hans Block hebben daar vragen bij.

Op donderdag 22/3, zaterdag 24/3 en maandag 26/3





Broodje Portman

Dieren eten overtuigde veel mensen om minder of geen vlees te verorberen. Omdat niet iedereen graag leest, leek het actrice en dierenactivist Natalie Portman een goed idee om van de bestseller van Jonathan Safran Foer een docu te maken. In Eating Animals vertelt ze alles wat u vooral níét wilt weten over de herkomst van dat sneetje ham tussen uw broodje.

Op vrijdag 23/3, maandag 26/3 en dinsdag 27/3





Boeken, boeken, boeken

In de New York Public Library vindt u zes miljoen boeken, maar veteraan Frederick Wiseman concentreert zich in het 197 minuten lange Ex Libris op de mensen: schrijvers, lezers, bedienden, werkzoekenden. Zoals altijd spreken de beelden voor zich, zonder voice-overs of talking heads, en zet Wiseman niets in scène. 'Ik heb al mijn hele leven hoerengeluk', zegt hij daar zelf van. U heeft dan weer het geluk dat deze legende nog leeft én werkt.

Op vrijdag 23/3