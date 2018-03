Documentaire over mensen met verstandelijke beperking wint juryprijs op Docville

Zie mij doen van Klara Van Es heeft de SABAMprijs van de jury voor de Beste Belgische Documentaire gewonnen op het Leuvense filmfestival Docville. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens de slotavond van het festival.

Voor Zie mij doen volgde Van Es zes bewoners van Monnikenheide, een organisatie die hulp en onderdak biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Jef Neve schreef de soundtrack voor de film, die overigens in zwart-wit werd gedraaid. Een warmte en oprechte film, aldus de jury.

Lees het oordeel van onze filmredactie over Zie mij doen hier.

Nog op Docville won de Braziliaanse film Piripkura van Renata Terra, Bruno Jorge en Mariana Olivia de juryprijs in de Internationale Competitie. Het drietal schetst het verhaal van een indianenstam in Brazilië, die een stuk regenwoud bewonen dat zijn bescherming dreigt te verliezen. De film werd aangekocht door Canvas.

Hogir Hirori won de Juryprijs in de Weten & Geweten Competitie met The Deminer, over de Koerdische kolonel Fakhir die op militaire missie gaat naar Mosul met enkel een tang en een mes in de aanslag.

De winnaar van de publieksprijs wordt vrijdag bekendgemaakt.