Dit moet je zien op het Anima-festival

Louise en Hiver (Jean-François Laguionie)

Openen doet het festival met de vijfde en meest persoonlijke langspeler van de Franse meester. Louise blijft alleen achter in een badplaats ergens in Normandië, nadat alle toeristen hun koffers hebben gepakt. Het poëtische, melancholische verhaal en de prachtige pasteltinten doen je gegarandeerd wegdromen. Anima eert Laguionie bovendien door ook zijn kortfilms, vier andere langspelers en een documentaire over de totstandkoming van zijn film Le Rêveur éveillé te tonen.

In This Corner of the World (Sunao Katabuchi)

De jonge Suzu wordt in 1944 uitgehuwelijkt en trekt in bij haar schoonouders in Kure, vlakbij Hiroshima en tegenover het vloot dat constant onder vuur ligt van Amerikaanse aanvallen. Deze ontroerende film vertelt het verhaal van de oorlog door de ogen van een traditionele Japanse familie, die vecht om te overleven.

Seoul Station (Yeon Sang-ho)

Dat Azië het mekka voor animatieliefhebbers is, bewijst ook deze film. Regisseur Sang-ho is een van de nieuwe stemmen die zich vanuit Zuid-Korea laten horen. Zijn derde langspeler valt onder de noemer 'zombiefilm', maar is in de eerste plaats een snoeiharde aanklacht tegen de Koreaanse samenleving, waarin de ongelijkheid tussen arm en rijk alleen maar lijkt toe te nemen.

Nerdland (Chris Prynoski)

Ook in de VS wordt degelijke animatie gemaakt. Nerdland is een groffe lowbudgetfilm vol bijtende en groteske satire, ideaal voor liefhebbers van South Park. Het scenario komt trouwens uit de pen van Andrew Kevin Walker, die eerder het legendarische Se7en voortbracht.

Kortfilms, kortfilms en nog eens kortfilms

Een van de blikvangers van het festival is de ruime selectie van kortfilms, uit alle hoeken van de wereld en opgedeeld in verschillende programma's. Zo zijn er bijvoorbeeld de tweeëntwintig kortfilms uit achtien verschillende animatiescholen en -afdelingen, de meeste uit Europa, maar ook uit Korea, USA, Israel, Japan en Australië.

25 april (Leanne Pooley)

Het is 1915 en de Eerste Wereldoorlog is volop aan de gang. De Britten willen met de bloedige Slag om Gallipoli de strategisch gelegen Dardanellen in handen krijgen, die gecontroleerd worden door de Turken. Hiervoor worden Australische en Nieuw-Zeelandse troepen uitgestuurd. Deze documentaire animatiefilm, gebaseerd op foto's en brieven van soldaten en verpleegsters, grijpt bij de keel.

Animeernacht

Op 4 maart kun je films meepikken tot in de allerlaatste uurtjes. Dan biedt Flagey drie programma's aan in het goede gezelschap van animatiefilmmakers. Op het menu: humor, ironie, muziek en een snuifje trash. Oh ja, en er is een psychedelische pyjamawedstrijd.

Solan & Ludwig: De Grote Kaasrace (Rasmus A. Sivertsen)

In Noorwegen zijn Solan en Ludwig een begrip en doen hun films de bioscoopkassa's rinkelen. In dit spannend avontuur moeten de brutale eend Solan en de voorzichtige egel Ludwig deelnemen aan een race. Een kinderfilm met het hart op de juiste plaats, die bovendien genomineerd werd voor een Kristallen Beer op het Filmfestival van Berlijn.

Mijn naam is Courgette (Claude Barras)

Deze Oscargenomineerde animatiefilm deed al heel wat harten smelten. We volgen het wel en wee van een jongetje met de bijzonder naam Courgette, wiens alcoholverslaafde moeder op tragische wijze omkomt. Ondanks het zware thema vindt de film steevast de juiste toon. Grappig en ontroerend tegelijk.

Virtual Reality Festival EXPERIENCE

De tweede editie van dit festival neemt zijn intrek bij Anima. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwigheden van virtuele realiteit. EXPERIENCE biedt een innovatieve content die werd ontwikkeld door onafhankelijke kunstenaars en beroemde animatiestudio's. Als toeschouwer wordt je ondergedompeld in een kortfilm, voor de volle 360°. Voor wie houdt van intense ervaringen!