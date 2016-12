Digitale ingreep maakt De Niro 40 jaar jonger in Scorsese's 'Irishman

Robert De Niro gaat in de nieuwe film van Martin Scorsese, "The Irishman", de hoofd- en titelrol spelen van Frank Sheeran, een gangster die naar eigen zeggen minstens 25 mensen doodde en ook een hand had in de verdwijning van vakbondsleider Jimmy Hoffa.

De tour de force bestaat erin dat de 73-jarige De Niro er in de film zal uitzien als de De Niro van "The Godfather II", een film uit 1974. Zo'n verjongingskuur is volgens Scorsese niet met make-up te bereiken: De Niro zal digitaal verjongd worden. De Engelse term voor die wonderlijke ingreep: "digital de-aging".

De Niro, jarenlang de lievelingsacteur van Scorsese totdat zijn plaats werd ingenomen door Leonardo DiCaprio, werkte voor het laatst samen met de New Yorkse topregisseur in 1995, voor de gangsterfilm "Casino". Scorsese maakte het vakblad Variety echter wel duidelijk dat "The Irishman" geen herhaling wordt van de filmstijl die hun samenwerking vanaf "Mean Streets" kenmerkte.

Van Scorsese gaat zaterdag in de VS de prent "Silence" in première, gebaseerd op de gelijknamige roman van de Japanse auteur Shusaku Endo, over hoe twee jezuïeten een geloofscrisis ondergaan op hun tocht naar Japan om er hun mentor (rol van Liam Neeson) op te sporen.