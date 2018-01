Die keren dat filmmakers hun personages een maatje kleiner maakten

Dr. Cyclops (1940)

Ernest B. Schoedsack scoorde een wereldhit met King Kong (1933), maar rekende daarna pas écht af met zijn complexen over zijn grote gestalte. In deze horrorfilm doet een gestoorde wetenschapper mensen krimpen met radioactieve straling. Het campy oerwoudavontuur kreeg een Oscarnominatie voor beste visuele effecten. The New York Times noemde het technische huzarenstukje 'the best bad picture of the year'.





The Incredible Shrinking Man (1957)

Deze charmante adaptatie van Richard Mathesons gelijknamige boek, over een zakenman die steeds kleiner wordt, zorgde voor een ongeziene explosie van scififilms waarin gekrompen en gegroeid werd. Nog in hetzelfde jaar kwam The Amazing Colossal Man uit, en vervolgens verbeeldden ook Attack of the 50 Foot Woman (1958), Attack of the Puppet People (1958) en The Phantom Planet (1961) 's werelds angst voor de bom met reuzen en lilliputters.





Amour de poche (1957)

Een romantische komedie naar een kortverhaal van wetenschapsjournalist Waldemar Kaempffert, waarin een onderzoeker een manier vindt om mensen te verkleinen en te bevriezen, een truc die van pas komt wanneer zijn vrouw hem met zijn assistente dreigt te betrappen. Jean Marais speelt de wetenschapper van dienst, Agnès 'Mademoiselle Strip-Tease' Laurent de assistente die in zijn broekzak verzeilt. En met Jean-Claude Brialy, Alexandre Astruc, Jean-Pierre Melville en Christian-Jaque leest de cast als een who's who van de Franse cinema van die tijd.





Fantastic Voyage (1966)

Om een overlopende Sovjetwetenschapper te redden worden Amerikaanse geheimagenten in een geminiaturiseerde duikboot bij hem ingespoten. Richard Fleischers groots opgezette sciencefictionfilm deed niet alleen vreemde dingen met de seksuele fantasieën van vele mannen door Raquel Welch het lichaam van Jean Del Val te laten penetreren, hij leverde ook de blauwdruk voor een boek van Isaac Asimov, een animatiereeks en Innerspace (1987), een komische remake met Dennis Quaid.





Honey, I Shrunk the Kids (1989)

Teeny Weenies: zo moest de film eigenlijk heten. Dat het Honey, I Shrunk the Kids werd, kwam niet eens omdat ze bij Disney het Engelstalige equivalent van 'kleine flieters' niet zagen zitten, maar omdat ze dachten dat ze met de nieuwe titel een matuurder publiek zouden aanspreken. Hoe volwassen de bezoekers uiteindelijk waren, is nooit onderzocht, maar ze waren met genoeg om van de komedie over een nutty professor die per ongeluk zijn kinderen verkleint, een kaskraker te maken. Reden genoeg om in 1992 het vervolg Honey, I Blew Up the Kid op hen los te laten.