De tussenstand

Ilse de Koe: Op dit moment bereid ik voor het gezelschap Brandung Fluut mee voor, een voorstelling voor kinderen vanaf acht jaar, losjes gebaseerd op De toverfluit van Mozart. En binnenkort begin ik weer met Studio Orka te repeteren, voor Inuk. Zoals altijd spelen we op locatie, deze keer in asielcentra en bijzonderejeugdzorghuizen. Daar heb ik veel zin in. Neen, qua werk mag ik tegenwoordig niet klagen. Hout vasthouden!

