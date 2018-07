De tijdbom van Orson Welles: 'Zorg er gewoon voor dat je lippen bewegen'

HET SHOT

Al in de eerste scène van Touch of Evil ziet u een tijdbom die, luttele seconden voor een pafferig type van middelbare leeftijd met zijn veel te jonge vriendinnetje in een auto stapt, door een onguur sujet wiens schaduw in onheilspellend zwart over een muur vliegt in de kofferbak wordt gedropt, waarop de camerakraan de hoogte in gaat en u dwars door een nachtelijk Mexicaans grensstadje het laatste ritje van de twee volgt, terwijl zij op de tonen van Henry Mancini en de tikkende bom in en uit beeld glijden en tussen het eerste kruispunt ...