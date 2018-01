De Oscarrace is begonnen: 'The Shape of Water' slokop met dertien nominaties

Dinsdag zijn de nominaties voor de 90ste Oscaruitreiking bekendgemaakt. De grootste slokop is The Shape of Water. De fantasyprent van Guillermo Del Toro, die eerder al de Gouden Leeuw in Venetië won, sleepte maar liefst 13 nominaties in de wacht, waaronder die voor beste film, beste regisseur en beste actrice (Sally Hawkins). Daarmee komt de film slechts één nominatie te kort voor het absolute record, dat in 2017 nog werd geëvenaard door La La Land.

Dunkirk, de oorlogsfilm van Christopher Nolan, krijgt acht nominaties. Three Billboard Outside Ebbing, Missouri, de zwarte komedie van Martin McDonagh, sleepte er zeven in de wacht. Darkest Hour, waarvoor Gary Oldman zich liet transformeren in Winston Churchill, kan zes keer bekroond worden.

Vijfde vrouwelijke regisseur

Greta Gerwig, de regisseur van Ladybird, is nog maar de vijfde vrouw die op de Oscars kan worden verkozen tot beste regisseur. Mocht ze winnen, is ze nog maar de tweede vrouwelijke winnares, na Kathryn Bigelow voor The Hurt Locker. Nog een vrouwelijke primeur: Rachel Morrison is de eerste vrouw die ooit werd genomineerd voor beste cinematografie.

Nog opvallend is dat Christopher Plummer, die op het laatste moment Kevin Spacey verving in All the Money in the World, kans maakt op een Oscar voor beste acteur in een bijrol. Sufjan Stevens en Mary J. Blige zijn dan weer de bekendste kandidaten om het beeldje voor beste song te pakken.