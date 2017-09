De MVP van de Brusselse hiphop en meer: vier redenen om deze week uit uw kot te komen

Zwangere Guy

'De toekomst is van ons. Zeg dat Guy het u vertelde!' Zwangere Guy, samen met Roméo Elvis de MVP van de Brusselse hiphop, komt in Gent zijn ding doen. Verwacht u aan veel humor, pientere rhymes en zwangere beats. Erg zwangere beats.

21/9, Nest, Gent, democrazy.be

De nieuwe Vlaamse strip

Brecht Evens, Olivier Schrauwen, Judith Vanistendael, Pieter De Poortere, Wide Vercnocke, Brecht Vandenbroucke: er valt dezer dagen een volledig schap te vullen met de nieuwe Vlaamse strip. Het Stripmuseum brengt werk samen van een generatie tekenaars die de familiestrip lieten voor wat hij was en voluit voor hun eigen ding gingen. Ergens waar je wilt zijn.

19/9-3/6, Stripmuseum, Brussel, stripmuseum.be

Golin

Misschien heeft het met haar achtergrond in de moderne dans te maken, maar er zit iets bijzonder beweeglijks in de elektronica van Golin. In de Beursschouwburg komt de Amerikaans-Japanse zangeres en producer - ze woont sinds kort in Brussel - haar ep presenteren.

22/9, Beursschouwburg, Brussel, beursschouwburg.be

Locus

Apichatpong Weerasethakul en Cao Guimarães creëren in Amsterdam een wereld waarin droom en werkelijkheid samenkomen. Eye wijdt een expo aan het werk van de Thaise regisseur en Gouden Palm-winnaar (met Uncle Boonmee) en zijn iets minder bekende Braziliaanse collega, twee heren met een gedeelde liefde voor kunst, zintuiglijkheid en experiment.

16/9-3/12, Eye, Amsterdam, eyefilm.nl