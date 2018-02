De man die Julius Ceasar speelde (en bijna James Bond): acteur John Gavin overleden

John Gavin werd geboren als Juan Vincent Apablasa, de zoon van een Chileense vader en een Mexicaanse moeder. Aanvankelijk wilde hij militair worden en diende hj ook in de Koreaanse oorlog. Na zijn militaire dienst wilde hij assistent worden bij een bevriende filmregisseur, die hem naar een screentest stuurde.

Gavin speelde onder meer belangrijke rollen in Imitation of Life, Spartacus (Julius Caesar), Psycho en Thorougly Modern Millie. Nog legendarischer is de rol die hij gemist heeft, namelijk die van James Bond. In 1970 zou hij de geheim agent gaan spelen, maar uiteindelijk kroop Sean Connery, die oorspronkelijk zou stoppen, toch weer in de huid van 007.

Na zijn acteercarrière was Gavin ook ambassadeur voor de Verenigde Staten in Mexico onder president Ronald Reagan.