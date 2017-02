De grootste vergissingen uit de Oscargeschiedenis

How Green Was My Valley vs Citizen Kane (1941)

John Fords adaptatie van het gelijknamige boek over de mijnwerkersfamilie Morgan mag gerust onder de noemer 'klassieker' worden geklasseerd. Dat de film vijf Oscars won, is dus op zich helemaal geen probleem. Tenzij de concurrentie Citizen Kane heet, volgens vele filmcritici de beste film aller tijden. Orson Welles kreeg negen nominaties, maar kon enkel die voor Best Original Screenplay verzilveren. Een beslissing die menig filmliefhebber nog altijd hartzeer bezorgt.

Oliver! vs 2001: A Space Odyssey (1969)

Stanley Kubrick moet een van de meest genegeerde filmmakers in de geschiedenis van de Academy Awards zijn. Dat hij een van de meest invloedrijke regisseurs ooit was, is algemeen geweten. Toch won hij zelf vreemd genoeg nooit een Oscar voor beste regie. Zijn 2001: A Space Odyssey moest het dan weer met een troostprijs stellen, die voor beste visuele effecten. Het meesterwerk werd niet eens genomineerd in de categorie Best Picture. Welke film dan wel won? De musical Oliver! van Carol Reed.

Rocky vs Taxi Driver vs Network (1977)

Rocky, een goede boksfilm met een sterke Sylvester Stallone, sloeg de concurrentie in 1977 knock out. Maar wie eerlijk is, moet toegeven dat Network of Taxi Driver het beeldje voor beste film meer had verdiend. Het satirische, mediakritische Network is vandaag de dag nog even relevant. Met vier Oscars werd het leed gelukkig een beetje verzacht. Taxi Driver was een droever lot beschoren. De iconische film van Martin Scorsese met een al even iconische Robert De Niro in de hoofdrol won in geen énkele categorie.

Forrest Gump vs Pulp Fiction (1994)

Akkoord, Tom Hanks was ontwapenend als de sullige Forrest Gump. Maar dat de tranentrekker werd verkozen boven Pulp Fiction (en ook: The Shawshank Redemption) doet toch vragen rijzen. Hoewel Forrest Gump nog steeds in het collectieve geheugen gegrift zit, is de invloed van Pulp Fiction zonder twijfel crucialer geweest. De Oscars zijn als een doosje chocola: zeemzoet, en heel voorspelbaar.

Shakespeare in Love vs Saving Private Ryan (1999)

Dat het voor de Academy allemaal niet te gedurfd hoeft te zijn, bewees ze nog maar eens in 1999. Toen was het mooie, maar brave Shakespeare in Love de grote slokop met zeven Oscars, waaronder die voor beste film. Steven Spielberg won er met zijn oorlogsdrama Saving Private Ryan vijf, met die voor beste regie als kroonjuweel. Maar dat hij die voor beste film niet mee naar huis mocht nemen, moet toch een beetje gepikt hebben.

The Lord of the Rings:The Return of the King vs Lost in Translation (2004)

Na twee Lord of the Rings-films had Peter Jackson nog steeds geen beeldje voor beste film af te stoffen. En dus besloot de Academy hem er eentje te geven voor zijn derde, The Return of the King. Met nog tien andere prijzen op de schouw, deelt de film het Oscarrecord met Ben-Hur (1959) en Titanic (1997). Jammer voor Sofia Coppola, want daardoor bleef haar onweerstaanbare Lost in Translation achter met slechts één award, die voor Best Original Screenplay.