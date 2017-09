De filosofie van de griezelfilm: 'Horror legt de bril bloot waardoor we naar de wereld kijken'

Wie de Nederlandse media volgt, heeft Dimitri Goossens er al meermaals zien opduiken als 'de horrorprofessor'. Een etiket dat hem niet helemaal ligt. Om te beginnen is hij geen professor, maar docent culturele stromingen aan het conservatorium van Antwerpen. Na de uren werkt hij al enkele jaren aan een doctoraat, maar niet enkel over horror. 'Ik stel mij de vraag of er nog plaats is voor sacraliteit in choquerende kunst en beeldcultuur, waaronder horror dus, met betrekking tot de dood. Daar komen mijn drie interesses samen: de dood, de drang naar sacraliteit en de beeldcultuur.'

