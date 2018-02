De blanke versie van Moonlight en 5 andere LGBT-films die u binnenkort mag verwachten

God's Own Country

Francis Lee debuteert met een soort Brokeback Mountain op het Engelse platteland. In Yorkshire zorgt een jongeman volgens zijn vader niet goed genoeg voor de schapen. Een jonge Roemeense seizoensarbeider moet hem bijstaan, maar algauw stijgt de seksuele spanning tussen de twee zodanig dat de situatie wel móét ontploffen.





Beach Rats

De tweede film van Eliza Hittman is een karakterstudie van een gedesoriënteerde tiener uit Brooklyn. Frankie heeft een relatie met een meisje en hangt graag de stoere jongen uit. In het geheim zoekt hij online contact met oudere mannen die hem naar naaktstranden lokken. De blanke Moonlight maakte een goeie beurt op de festivals van Sundance en Locarno.





Tom of Finland

Deze brave, klassieke biopic vertelt het levensverhaal van Touko Laaksonen. De Finse tekenaar met een voorliefde voor stoere matrozen, hypermasculiene cowboys en motorbikers met enorme penissen is een icoon van de homokunst, maar in zijn beginjaren had hij het allesbehalve onder de markt in het reactionaire Finland.





Love, Simon

Ook grote Hollywoodstudio's durven zich te wagen aan romantische komedies over jongeren met homoseksuele gevoelens. 20th Century Fox mikt op het grote publiek met deze verfilming van de youngadultroman Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Nick Robinson (Jurassic World) speelt Simon, een tiener die nog niet uit de kast durfde te komen.





Disobedience

De Chileen Sebastián Lelio leverde een van de beste films van 2017 af met Una mujer fantástica, een stemmig, spannend portret van een jonge transgendervrouw. Voor zijn volgende film strikte hij Rachel Weisz en Rachel McAdams. Die spelen twee jeugdvriendinnen die gevoelens voor elkaar ontwikkelen en op onbegrip stuiten in de orthodox joodse gemeenschap waarin ze opgroeiden.