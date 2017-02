De Berlinale in acht filmparels

Django - Etienne Comar (2017)

De Berlinale opent met de Franse biopic Django over de Belgisch-Franse jazzlegende Django Reinhardt. De hoofdrol is weggelegd voor Reda Kateb, en ook de Belgische Cécile de France speelt mee. De film focust op het bezette Parijs uit 1943, toen Reinhardt als zigeuner moest vluchten voor de nazi's.

T2 Trainspotting - Danny Boyle (2017)

We kunnen er niet onderuit: de sequel van de cultfilm uit 1996 komt weldra in de zalen. Twintig jaar na de hype neemt Boyle ons terug mee naar Edinburgh, om te kijken hoe het ondertussen gesteld is met Renton, Spud, Sick Boy en Begbie en hun lust for life.

Una mujer fantástica- Sebástian Lelio (2017)

Na het heerlijke Gloria (2013) mag de Chileense Lelio opnieuw zijn beste maatpak aantrekken voor de Berlinale. Het drama over een transseksuele vrouw die rouwt om haar overleden vriend en worstelt met haar identiteit gaat in première op het filmfestival en dingt mee in de competitie.

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (2017)

Peck komt op de Berlinale niet minder dan twee prenten voorstellen: de fictiefilm The Young Karl Marx, en deze Oscargenomineerde docu, nu al getipt als een van de beste films over civil rights ooit. De film is deels een autobiografie over de zwarte schrijver en activist James Baldwin, deels een herinnering aan Medgar Evers, Malcolm X en Martin Luther King. Maar bovenal biedt Raoul Peck ons een kritische blik op een Amerikaanse verleden dat helaas nog steeds actueel aandoet.

The Other Side of Hope - Aki Kaurismäki (2017)

De Finse Kaurismäki bracht ons eerder al het charmante Le Havre (2011). In zijn nieuwste film worden opnieuw twee onverwachte verhalen met elkaar gekruist, deze keer die van een Syrische vluchteling en een reizende zakenman. Een warm verhaal met sprankeltjes hoop.

Beuys - Andres Veiel (2017)

Nog een opvallende biopic, over de visionaire Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Aan de hand van nog onuitgegeven beelden en audio schetst regisseur Andres Veiel een boeiend portret van de gesamtkunstenaar. Wie die gekke man met de hoed ook alweer was? Check onderstaand filmpje.

Final Portrait - Stanley Tucci (2017)

Ook de legendarische Zwitserse schilder en beeldhouwer Alberto Giacometti zal op het witte doek van Berlijn pronken. Regisseur Stanley Tucci, die zich baseerde op het boek A Giacometti Portrait van biograaf en criticus James Lord, gunt ons een blik op de laatste twee levensjaren van de kunstenaar, voor de gelegenheid geïncarneerd door Geoffrey Rush.

The Lost City of Z - James Gray (2016)

Gray bewees zich eerder al met films als The Immigrant (2013) en Two Lovers (2008), nu zet hij een heuse avonturenfilm op poten. Eentje dat op waargebeurde feiten gebaseerd is dan nog. De Britse ontdekkingsreiziger Percy Fawcett gaat samen met zijn zoon op zoek naar een oude verloren stad in de Amazonen. Met een cast vol sterren als Charles Hunnam, Robert Pattinson en Sienna Miller belooft dit een van de grootste films van het festival te worden.