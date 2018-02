De Berlinale begint: de honden van Wes Anderson en 6 andere films om naar uit te kijken

Isle of Dogs (Wes Anderson)

Na Fantastic Mr. Fox heeft de regisseur van The Grand Budapest Hotel weer een beestige animatiefilm klaar. Deze keer geen avonturen op de boerderij, maar op een eiland vol afval waar alle honden van Japan naartoe verbannen zijn. Op de lijst van stemacteurs staan zo goed als alleen maar A-listers. Onder meer Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum en Scarlett Johansson mochten hun innerlijke Samson bovenhalen, samen met vreemde puppy in de bijt Yoko Ono.





Don't worry, he won't get far on foot (Gus Van Sant)

De carrière van Gus Van Sant meandert al jaren tussen experimenteel (Gerry) en toegankelijk (Last Days, over de laatste dagen van Kurt Cobain), met af en toe een oldschool Oscarkandidaat, als Good Will Hunting of Milk. Ook zijn nieuwste film, het waargebeurde verhaal van een rolstoelpatiënt die zijn levenslust terugvindt door donkere cartoons te tekenen, zien we wel genomineerd worden voor een paar iconische gouden mannetjes. Joaquin Phoenix speelt de hoofdrol en krijgt onder meer gezelschap van Rooney Mara en Jack Black.





Eva (Benoît Jacquot)

Benoît Jacquot is een regisseur van vrouwen en boeken. Voor Eva beet hij zich andermaal vast in een roman, nu een van James Hadley Chase, over een toneelschrijver die met een mysterieuze schone in een chalet raakt verzeild. Isabelle Huppert, Jacquots fetisjactrice met wie hij eerder al vijf films maakte, kreeg deze keer de titelrol.





Unsane (Steven Soderbergh)

Amper een jaar nadat Steven Soderbergh met de kleurrijke overvallersfilm Logan Lucky zijn pensioenplannen naar de prullenbak verwees, mikt hij weer nieuw werk in de zalen. In Unsane speelt Claire Foy een vrouw die zich afvraagt of haar stalker echt bestaat of dat ze die verzonnen heeft. Aan de persoon die ooit heeft verzonnen dat je een camera nodig hebt om een Hollywoodfilm te maken: Soderbergh schoot de hele film met iPhones.





Season of the Devil (Lav Diaz)

Een avondje film is voor fans van Lav Diaz moeilijker in te plannen dan voor andere cinefielen. De grote man van de Filipijnse slow cinema maakt films tussen de drieënhalf uur Lullaby to the Sorrowful Mystery tot meer dan acht uur The Woman Who Left. Zijn nieuwe, Season of the Devil, klokt af op een kleine vier uur en wordt aangekondigd als een musical tegen musicals. Een kijktip voor Jan Schepens, denken wij zo.





Damsel (Zellner Brothers)

In de nieuwe prent van de broers achter Kid-Thing en Kumiko, the Treasure Hunter speelt Robert Pattinson een man die het wilde westen doorkruist om met de liefde van zijn leven te trouwen, een rol Mia Wasikowska. Zijn gezelschap? Een zatlap en een minipaard. We hoeven u niet te vertellen dat het leven van de loser een geliefd Zellnerthema is.





The Happy Prince (Rupert Everett)

Rupert Everett is even Brits, homoseksueel en recht voor de raap als Oscar Wilde en dus stond het in de sterren geschreven dat hij ooit in de huid van de überdandy zou kruipen. Meer zelfs, voor The Happy Prince, over de laatste jaren van Wilde schreef hij het script en kroop hij in de regisseursstoel. Het resultaat is een klassieke biopic, door de eerste reviews samengevat als 'kil en warm tegelijk'.