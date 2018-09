De Bende van Jan De Lichte gaat in wereldpremière op Film Fest Gent

In totaal zullen er tien Belgische films en series te zien zijn op Film Fest Gent. Daar zit de openingsfilm bij - Lukas Dhonts sensationele debuut Girl - en slotfilm Beautiful Boy, het Engelstalige debuut van Felix Van Groeningen.

Dat ook Over water, de reeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda, op het programma staat, was ook al bekend. Nieuw, en opvallend, is de première van De Bende van Jan De Lichte, een nieuwe historische reeks over de bendeleider die in de 18de eeuw voor onrust zorgde in en rond Aalst. De serie, met Matteo Simoni in de hoofdrol, wordt al lang in het vooruitzicht gesteld, maar stevent nu dus toch op zijn release af.

Verder is het uitkijken naar Coureur, het semiautobiografische debuut van ex-wielrenner Kenneth Mercken en Kursk, de in ons land opgenomen nieuwe film van Thomas Vinterberg (Festen, Jagten) met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol.

In Duelles spelen Veerle Baetens en Anne Coesens twee buurvrouwen die een hechte vriendschap hebben opgebouwd, maar die snel zien afbrokkelen wanneer een van de twee getroffen wordt door een ongeluk. Pieter Dumoulin en Timeau De Keyser komen naar Gent met de wereldpremière van Etangs Noirs, waarin een Brusselse jongen een obsessieve zoektocht start naar de bestemmeling van een fout gelevert postpakket. Mahmoud Ben Mahmoud vertelt in Fatwa dan weer het verhaal van een Frans-Tunesische vader die ontdekt dat zijn zoon in bijzonder verdachte omstandigheden overleden is.

In de Belgische lichting zit ook een documentaire over de Belgische Magnum-fotograaf Harry Gruyaert, die eerder al een grote overzichtstentoonstelling kreeg in Antwerpen. De cameraman is de bekende fotograaf Jimmy Kets.