Dave Mestdach over de Oscars 2017: 'Het escapisme dat 'La La Land' zo aantrekkelijk maakt, heeft hem ook genekt'

'Het ziet ernaar uit dat de verkeerde winnaar uitroepen - zoals nu bij de Oscars, waar Moonlight de prijs voor beste film won, maar La La Land 'm in eerste instantie kreeg - een beetje een Amerikaanse specialiteit aan het worden is de laatste maanden. Ongezien, dit. En symptomatisch voor wat er in Amerika tegenwoordig allemaal gebeurt. Als je de boel laat runnen door een realitysoapfiguur met een ontplofte vos op z'n kop, die onrechtstreeks trouwens de hele Oscarshow gedomineerd heeft, dan moet je niet verwonderd zijn dat je zulke toestanden krijgt. Maar goed, zo gebeurt er eindelijk nog eens iets op die Oscars.'

