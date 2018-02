Dave Mestdach over de Berlinale: 'Was de festivaldirecteur voetbaltrainer in België, dan lag hij sneller buiten dan Hein Vanhaezebroeck'

De Berlinale heeft al enkele jaren moeite om de zogeheten A-filmfestivals van Toronto, Venetië en vooral Cannes bij te benen. En die kloof wordt de jongste jaren steeds groter, merkt Dave Mestdach. 'Wederom was het een erg flauwe editie vol middelmatige films. De programmatie zal in de toekomst toch anders moeten. Er zijn te veel titels in te veel secties, waardoor je amper nog het bos door de bomen ziet. En veel dikke eiken zitten er niet tussen.'

