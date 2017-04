Dave Mestdach over Cannes-selectie: 'Het festival is een laboratorium? Ook in labo's kunnen experimenten mislukken'

De officiële selectie van het 70ste filmfestival van Cannes is bekend. Behalve voor nieuw werk van Cannes-habitués als Michael Haneke en Todd Haynes is er daarin voor het eerst ook plaats voor tv-series en Netflix-producties. Knack Focus-recensent Dave Mestdach denkt er het zijne van: 'Waarom zou ik nog de moeite doen om naar de Croisette af te zakken als ze me de films ook gewoon via een screeninglink kunnen doorsturen?'