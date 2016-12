Critics' Choice Awards: 'La La Land' uitgeroepen tot beste film van het jaar

Zoals dat deze periode wel vaker wordt gezegd van uitreikingen van filmprijzen in de VS, gelden ook Critics Choice Awards als een waardige barometer voor de Oscarnominaties.

'La la Land' is een ode aan de gouden jaren van de muzikale Hollywoodfilm, maar dan gebracht in een hedendaagse setting. Ryan Gosling en Emma Stone, die de hoofdrollen vertolken, kregen geen onderscheiding.

Natalie Portman won de prijs voor beste actrice voor haar uitstekende rol in de al even uitstekende biopic 'Jackie'. Casey Affleck ('Manchester by the Sea') was de beste acteur. Beste bijrolen werd vertolkt door acteur Mahershala Ali ('Moonlight') en Viola Davis ('Fences').

Er werden ook nog beeldjes in een pak andere categoriën uitgereikt. Acteur Ryan Reynolds werd verkozen tot entertainer van het jaar 2016. Alec Baldwin werd in de bloemetjes gezet vanwege zijn parodie op Donald Trump in het programma Saturday Night Live. Deadpool was dan weer de beste komedie van het jaar. (DB)