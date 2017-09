'Uit pis kun je binnenkort een baby maken. Mijn zoon kon water in wijn veranderen, maar dit is andere koek.' Aan het woord is de immer eloquente Jan Jaap van der Wal. In de vierdelige non-fictiereeks Control Alt Delete kent de Nederlandse cabaretier zichzelf de rol van God toe. En die is nogal terughoudend ten opzichte van de technologische ontwikkelingen waarmee we in de toekomst geconfronteerd zullen worden. Hij kijkt toe hoe Joy Anna Thielemans, millennial bij uitstek en gewillig proefkonijn, op zoek gaat naar wat de wetenschap en technologie ons dezer dagen allemaal te bieden hebben...