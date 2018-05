'Cold War' van Pawel Pawlikowski: of hoe Cannes te veroveren in 85 minuten

Can't live with or without you. Het zou de tagline kunnen zijn van deze mooie, discreet hartveroverende en impressionistisch geschoten liefdesballade.

Cold War gaat over een Poolse muzikant en zijn blonde minnares en muze die in de jaren vijftig vluchten van oost naar west. En terug. En nog eens terug.

Pawel Pawlikowski, die drie jaar geleden een Oscar won met zijn post-Holocaustdrama Ida, bezigt hier opnieuw het 4/3-beeldformaat en glanzend zwart-wit. En dat omzwachtelt deze muzikaal gecomponeerde liefdesbrief aan zijn ouders - de personages zijn losjes op hen gebaseerd - met een voile van melancholie.

Cold War is een jazzy, visueel vernuftig filmpje over onmogelijke liefde in onmogelijke, politiek gechargeerde tijden, dat amper 85 minuten nodig heeft om de gevoelstemperatuur in Cannes aanzienlijk de hoogte in te jagen.