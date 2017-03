Claudia Cardinale prijkt op poster van Cannes (en dat wekt controverse op)

'Ze danst, ze lacht, ze leeft! Wie beter dan Claudia Cardinale, een avontuurlijke actrice, onafhankelijke vrouw en sociaal activiste, om symbool te staan voor het volgende festival?' Met deze woorden staaft Cannes zijn keuze voor de Italiaanse actrice. De ondertussen 78-jarige Cardinale voelt zich buitengewoon gevleid met deze eer. De foto weerspiegelt voor haar het beeld dat ze van het festival heeft: 'een evenement dat alles errond verlicht.'

Claudia Cardinale werd geboren in Tunesië in 1938. Eind de jaren vijftig kreeg ze haar eerste rollen in overwegend Franse en Italiaanse films. Ze werkte samen met voorname regisseurs als Luchino Visconti (in onder meer Rocco and His Brothers (1960), The Leopard (1963) en Sandra (1965)) en Richard Brooks, en op haar palmares staan ook de rollen die ze vertolkte in de films 8 1/2 (1963) van Fellini, Once Upon A Time in the West (1968) van Jill McBain en Fitzcarraldo (1982) van Werner Herzog.

De poster zag nog maar net het daglicht of de eerste reacties werden al afgevuurd. En zo bleek de op het eerste gezicht onschadelijke keuze toch weer voor controverse te zorgen, omdat de benen, de taille en de armen van de actrice voor de poster geairbrusht zouden zijn.

Why the need to alter Claudia Cardinale's body so dramatically for #Cannes2017 official poster? pic.twitter.com/jvMEfejZUc -- Anna Rose Holmer (@BARFH) March 29, 2017

Op 13 april wordt het programma van de 70ste editie van het Filmfestival van Cannes bekend gemaakt. Zal ook die controverse opwekken? Wij kijken er alvast vol spanning naar uit.