Christopher Nolan roept op oorlogsepos 'Dunkirk' in de bioscoop te bekijken, niet via streamingdiensten

'Het enige vertoningsplatform dat me interesseert, is de bioscoopzaal', stelde Nolan onomwonden, verwijzend naar de groeiende concurrentie van allerhande streamingdiensten die films rechtstreeks en exclusief online aanbieden. Tom Rothman, voorzitter van concurrent Sony Pictures Entertainment, sloot zich bij die stelling aan en zei het onlangs zónder Nolans Britse tact: 'Netflix my ass!'

Wanneer de regisseur van blockbusters als Inception (2010) en Interstellar (2014) u vraagt om uit uw luie zetel te komen en 'films te bekijken daar waar ze thuishoren', zoals zijn collega Sofia Coppola eraan toevoegde, doet u er goed aan om gewoon te luisteren. Want de man die de superheldencinema met zijn The Dark Knight-trilogie van een broodnodige dosis realisme voorzag, levert doorgaans cinefiele waar voor uw bioscoopticket. Ook Dunkirk - deels geschoten op 65-millimeterformaat - belooft alvast een WO II-drama te worden dat zich wil meten met de grootste klassiekers uit het genre en zich dus in het zog van The Longest Day en Saving Private Ryan hoopt te nestelen.

Het een en ander heeft te maken met 's mans gevoel voor echtheid en zijn koppige weigering om computers te gebruiken daar waar camera's volstaan. In het geval van een historisch drama over het Mirakel van Duinkerke betekent het dat Nolan zijn cast (o.a. Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance en Harry 'One Direction' Styles doen mee), crew en materiaal wekenlang blootstelde aan de elementen op het Noord-Franse strand waar de grootschalige reddingsoperatie van Britse troepen daadwerkelijk plaatsvond.

Of Nolan échte cinema van de ondergang zal kunnen redden, valt af te wachten, maar aan de eerste, spectaculaire beelden van Dunkirk te zien, is hij niet bepaald van plan zijn met pellicule gewapende strijd snel op te geven. Keep calm and carry on, Chris.