Cher voor het eerst in 7 jaar terug als actrice in film over de watercrisis in Flint

In 2014 schakelde de stad Flint, uit besparingsoverwegingen, voor haar drinkwatervoorziening over van Lake Huron naar de rivier de Flint. Onder meer door onvoldoende maatregelen tegen corrosie klom het loodgehalte van het water tot gevaarlijke waarden, zoals in 2015 ook bleek uit verhoogde hoeveelheden lood in het bloed van de zowat 10.000 inwoners van de stad. Lood is met name schadelijk voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel van jonge kinderen. In april 2016 was het loodgehalte lager, maar was het water nog niet veilig om te drinken zonder loodfilters te gebruiken.

De film "Flint", brengt de kroniek van de gebeurtenissen die tot de loodvergiftiging van het drinkwater hebben geleid en de politieke manoeuvres die geleid hebben tot ronduit gevaarlijk leefomstandigheden voor de inwoners van Flint. Een precieze datum is nog niet gekend, maar de film wordt verwacht tegen de lente.

Bruce Beresford ("Driving Miss Daisy," "Crimes of the Heart") neemt de regie voor zijn rekening. Het script werd geschreven door Barbara Stepansky op basis van het artikel dat Time magazine vorig jaar publiceerde onder de titel: "The Poisoning Of An American City."

Actrice en co-producer

Cher zal voor het eerst weer te bewonderen zijn op het witte doek sedert haar rol in 2010 in de musicalfilm 'Burlesque'., waarin ook Christina Aguilera een rol voor haar rekening nam. Naast actrice is Cher ook co-producer van de film Flint, naast Katie Couric, Craig Zadan en Neil Meron.

De keuze van Cher om in deze film mee te spelen is vrij logisch. Het lot van de inwoners van Flint heeft haar steeds na aan het hart gelegen. Ze heeft in haar tweets haar kritiek op gouverneur Snyder nooit weggestoken. En een jaar geleden stuurde ze nog, in samenwerking met het IJslands waterbedrijf Icelandic Glacial 180.000 flessen water naar de inwoners van Flint.