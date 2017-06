Check hier de trailer van Le Fidèle, de nieuwe Michaël Roskam

Met het Oscargenomineerde debuut Rundskop en Hollywooduitstap The Drop in gedachten is het niet onlogisch dat filmliefhebbers uitkijken naar Le Fidèle, de derde worp van Michaël Roskam. In de film belicht de Limburger de relatie tussen twee adrenalinejunkies, overvaller Gino (Matthias Schoenaerts) en racepilote Bénédicte, een rol voor Adèle Exarchopoulos (La vie d' Adèle).

In Knack Focus lichtte Roskam al eerder een tipje van de sluier. 'Le fidèlewordt een liefdesdrama tegen de achtergrond van het Brusselse banditisme. Patrick Haemers, Philippe Lacroix, Basri Bajrami, Kaplan Murat, maar inderdaad ookPetit Robert: die gangsters en hun omgeving uit de tweede helft van de vorige eeuw hebben mij sterk geïnspireerd', legde hij uit tijdens een setbezoek.

Aan de camera staat, net als bij Rundskop, Nicolas Karakatsanis, die gekend is om zijn donkere stijl. Toch wordt het geen compleet duistere film, zo blijkt ook uit de trailer. 'De sfeer die het begin van Le fidèle moet opwekken, omschrijven Nicolas en ik als 'Brussels Riviera'. Iets tussen onze hoofdstad en de Côte d'Azur. Klinkt misschien raar om Brussel ook met veel licht en kleur in beeld te brengen, maar deze stad is minder grijs dan je denkt.'