Centaur wint 'Beste Film' op MOOOV Filmfestival

'Hotel Salvation' van Shubhashish Bhutiani ontving de Behind The Scenes Award, een prijs die uitgereikt wordt door een jury samengesteld uit gedetineerden van de gevangenis van Merksplas.

De prijs van de jongerenjury ging naar 'La Caja Vacia' van Claudia Sainte-Luce en onder de internationale kortfilms was de winnaar 'The Girl who Danced with the Devil' van João Paulo Miranda Maria.

Op 2 mei zal De Standaard Publieksprijs ook nog bekendgemaakt worden.

In de internationale jury van de officiële competitie zetelden June Juno, Hanna Attalah, Karen Vazquez Guadarrama en Simon Vrebos van Canvas. De jury van de kortfilms bestond uit Sachli Gholamalizad, Eugenia Ramirez Miori, Ziya Demirel en Omar Ba.