Ceci n'est pas Churchill: 5 acteurs die de Britse staatsman speelden

Rod Taylor

Dat hij in Inglourious Basterds (2009) Hollywoodacteur Rod Taylor castte, die in niets op Churchill leek, had meer met Quentin Tarantino's voorliefde voor de vergeten, leading man te maken. Taylor, die zelf de Brit Albert Finney voorstelde, liet zich overtuigen om in één scène de legendarische Britse oorlogspremier te spelen.





Richard Burton

Finney speelde Churchill wel in The Gathering Storm (2002). Die tv-film was een remake van het gelijknamige tv-drama uit 1974, met Richard Burton (foto). Tijdens de casting van de remake moet iets grondig fout zijn gelopen: in plaats van een acteur die op Churchill lijkt, vonden de makers in Finney vooral iemand die op zijn voorganger Burton leek.





Timothy Spall

Als deze Britse karakterkop alleen maar figuren zou mogen spelen op wie hij sterk lijkt, kan hij meteen een werkloosheidsvergoeding aanvragen. Gelukkig bestaat er op een filmset zoiets als een make-upafdeling. Die voorzag de roodharige Spall voor zijn bijrol in The King's Speech (2010) van grijze lokken. Voor Churchills afhangende wangen zorgde Spall zelf.





Christian Slater

Close but no cigar! Zelfs met de correcte rookwaren in zijn mond vraagt het wel erg veel suspension of disbelief om in Christian Slater de oorlogspremier van het Verenigd Koninkrijk te zien. Slater deed dat gelukkig in Churchill: The Hollywood Years (2004), een satire op de vaak hilarisch onkundige geschiedschrijving van Tinseltown.





John Lithgow

Hoewel hij niet de eerste Amerikaan was die de Britse bulldog speelde, ontstond er een paar jaar geleden toch enige ophef toen bleek dat deze Hollywoodveteraan in Churchills ietwat loszittende huid zou kruipen voor de Netflix-serie The Crown. De boomlange New Yorker won een Emmy en een Screen Actors Guild Award voor wat hij zelf in interviews een 'extremely unlikely piece of casting' noemde.