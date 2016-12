'Carol' is beste film van 2016 volgens Vlaamse critici

'Carol' is gebaseerd op de autobiografische roman 'The Price of Salt' die de misdaadschrijfster Patricia Highsmith in 1952 publiceerde onder de pseudoniem Claire Morgan. Het is pas de zesde film van de Amerikaanse filmmaker Todd Haynes, en hij vertelt het relaas van een verborgen lesbische relatie.

De twee hoofdactrices werden gelauwerd als beste actrice: Cate Blanchett met een Oscar en haar tegenspeelster Rooney Mara in Cannes. "Carol" werd begin dit jaar in de Belgische zalen uitgebracht. De 15 filmcritici leverden allemaal een eigen top 10 in.

Aan de hand van deze lijstjes kwam dan deze top 10 tot stand:

1. "Carol" van Todd Haynes

2. "The Revenant" van Alejandro Gonzalez Inarritu

3. "The Assassin" van Hou Hsiao-hsien

4. "Anomalisa" van Charlie Kaufman en Duke Johnson

5. "Toni Erdmann" van Maren Ade

6. "Frantz" van François Ozon

7. "Paterson van Jim Jarmusch

8. "A Quiet Passion" van Terence Davies

9. "Vita Brevis" van Thierry Knauff

10. "45 Years" van Andrew Haigh

De enige Belgische film die deze top 10 haalde, is dus "Vita Brevis" van Thierry Knauff. Wel waren er vermeldingen voor "La Fille Inconnue" van de broers Dardenne, "Galopping Mind " van Wim Vandekeybus, "Le Ciel Flamand" van Peter Monsaert, "L'économie du Couple" van Joachim Lafosse, "Parasol" van Valéry Rosier, "Les premiers les derniers" van Bouli Lanners en "Les hommes d'argile" van Mourad Boucif.

Andere vermeldingen waren er voor de Vlaamse documentaires "The Land of the Enlightened" van Pieter-Jan De Pue, "Shadow World" van Johan Grimonprez en "Grands Travaux" van Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes.

In totaal werden er 67 verschillende films vermeld. Vorig jaar werd "Son of Saul" van de Hongaarse cineast Laszlo Nemes verkozen tot film van het jaar.