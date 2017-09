Dat zijn hart bij film ligt, liet Bevergem-regisseur Gilles Coulier optekenen in dit blad. Dat is te zien aan zijn debuutfilm over de naar adem happende visserij in Oostende. Cargo baadt niet alleen in de menselijke ellende, maar ook in het adembenemende camerawerk van David Williamson, die prince of darkness Nicolas Karakatsanis van zijn tr...