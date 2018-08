'Cargo', 'Le Fidèle' en 'Façades' zijn topfavorieten voor de Ensors

Cargo is de topfavoriet voor de Ensors, de Vlaamse filmprijzen die op 15 september voor de negende keer worden uitgereikt op de slotavond het Filmfestival van Oostende. De debuutfilm van Gilles Coulier sleepte tien nominaties in de wacht in acht categorieën, waarvan drie in de categorie Beste Acteur, met Sebastien Dewaele, Sam Louwyck en Wim Willaert.

Twee andere films, Façades van Kaat Beels en Le Fidèle van Michaël Roskam, werden in negen categorieën genomineerd. Allebei zijn ze uiteraard genomineerd voor Beste Film, naast Cargo, Patser van Adil El Arbi en Bilal Fallah, en Zagros van Sahim Omar Kalifa. Die laatste twee films werden elk zes keer genomineerd.

Op Patser na hebben de publieksfilms het opvallend moeilijk dit jaar. Jan Verheyen maakte twee goed scorende films, FC De Kampioenen 3 en Het tweede gelaat, en kreeg enkel voor die laatste één nominatie, voor Beste Montage.

In de categorie Beste Documentaire is Rabot, de veelgeprezen film van Christina Vandekerckhove, torenhoog favoriet, maar is er met Taboe, het Eén-programma waarin Philippe Geubels minderheden uitnodigt om met hen te lachen, nog een opvallende genomineerde.

In de tv-categorieën is Tabula rasa de grote nominatieslokop. De serie werd acht keer genomineerd, maar kan maar vier beeldjes winnen, omdat ze voor twee Ensors, Beste Acteur en Beste Actrice, drie keer werd genomineerd. Natali Broods kan niet alleen Beste Actrice worden met haar rol in Tabula rasa, maar ook met haar werk voor De infiltrant. Daarnaast kan ze ook nog winnen in de categorie voor filmactrice met haar aandeel in Façades.

Nominaties Ensors 2018

Beste Film

Cargo (Gilles Coulier)

Façades (Kaat Beels)

Le fidèle (Michaël R.Roskam)

Patser (Adil el Arbi en Bilall Fallah

Zagros (Sahim Omar Kalifa)

Beste Regie

Adil el Arbi & Bilall Fallah (Patser)

Kaat Beels & Nathalie Basteyns (Façades)

Gilles Coulier (Cargo)

Sahim Omar Kalifa (Zagros)

Michaël R. Roskam (Le fidèle)

Beste Scenario

Gilles Coulier en Tom Dupont (Cargo)

Sahim Omar Kalifa, Jean-Claude Van Rijckeghem (Zagros)

Jan Pepermans (Façades)

Michaël R. Roskam (Le fidèle)

Bert Scholiers (Charlie en Hannah gaan uit)

Beste Acteur

Sebastien Dewaele (Cargo)

Johan Leysen (Façades)

Sam Louwyck (Cargo)

Matthias Schoenaerts (Le fidèle)

Wim Willaert (Cargo)

Beste Actrice

Evelien Bosman (Charlie en Hannah gaan uit)

Natali Broods (Façades)

Viviane de Muynck (Vele hemels boven de zevende)

Adèle Exarchopoulos (Le fidèle)

Halima Ilter (Zagros)

Beste Director of Photography

Robrecht Heyvaert (Patser)

Ruben Impens (Zagros)

Nicolas Karakatsanis (Le fidèle)

Anton Mertens (Façades)

David Williamson (Cargo)

Beste Productiedesign

Philippe Bertin, Charlotte Goethals, Evalotte Oosterop, Valerie Le Roy (Cargo)

Philippe Bertin, Kristin Van Passel, Barbara Bijelic (Zagros)

Geert Paredis, Kristin Van Passel, Mariel Hoevenaars (Le fidèle)

Hubert Pouille, Catherine Marchand, Li Dang-vu (Façades)

Stijn Verhoeven, Darien Biesmans, Katrien Frenssen, Nina Caspari (Patser)

Beste Muziek

Peter Baert (Façades)

Hannes De Meyer (Patser)

Raf Keunen (Le fidèle)

Spinvis (Vele hemels boven de zevende)

Liesa van der Aa (Cargo)

Beste Montage

Adil El Arbi, Bilall Fallah, Kobe Van Steenberghe, Thijs Van Nuffel (Patser)

Tom Denoyette (Cargo)

Alain Dessauvage (Le fidèle)

Bert Jacobs bert (Façades)

Philippe Ravoet (Het tweede gelaat)

Beste Documentaire

Ceres (Janet van den Brand)

Cornered in Molenbeek (Sahim Omar Kalifa)

Michel, acteur verliest de woorden (Irma Wijsman en Patrick Minks)

Rabot (Christina Vandekerckhove)

Taboe (Philippe Geubels)

Beste Jeugdfilm

Baba Yega: The Movie (Michael Van Ostade)

Helden boven alles (Geerard van de Walle)

K3 Love Cruise ( Frederik Sonck)

Rosie & Moussa (Dorothée van den Berghe)

Zooks (Dimitri en Kristoff Leue)

Beste Tv-serie

De infiltrant (Joël Vanhoebrouck)

Gevoel voor tumor (Tom Goris)

Salamander 2 (Frank Van Mechelen)

Tabula rasa (Kaat Beels & Jonas Govaerts)

Tytgat chocolat (Marc Bryssinck en Filip Lenaerts)

Beste Scenario (tv)

Malin-Sarah Gozin, Veerle Baetens, Christophe Dirickx (Tabula rasa)

Bas Adriaensen, Philippe De Schepper (De Infiltrant)

Marc Bryssinck , Filip Lenaerts (Tytgat chocolat)

Leander Verdievel, Mathias Claeys, Tom Goris (Gevoel voor tumor)

Ward Hulselmans (Salamander 2)

Beste Regie (tv)

Tom Goris (Gevoel voor tumor)

Kaat Beels & Jonas Govaerts (Tabula rasa)

Marc Bryssinck , Filip Lenaerts (Tytgat chocolat)

Joël Vanhoebrouck (De infiltrant)

Frank Van Mechelen (Salamander 2)

Beste Acteur (tv)

Jeroen Perceval (Tabula rasa)

Dirk Roofthooft (De infiltrant)

Peter van den Begin (Tabula rasa)

Stijn Van Opstal (Tabula rasa)

Geert Van Rampelbergh (De infiltrant)

Beste Actrice (tv)