Cannes stelt Pedro Almodóvar aan als juryvoorzitter

Voor het voorzitterschap van haar zeventigste editie selecteerde het Franse filmfestival de Spaanse cineast Pedro Almodóvar. Onder zijn vleugels zal een jury tussen 17 en 28 mei beslissen welke films met een Gouden Palm huiswaarts mogen keren.

'Ik ben zeer blij, dankbaar, vereerd en een tikkeltje overweldigd dat ik de zeventigste verjaardag van Cannes mag vieren vanuit zo'n bevoorrechte positie', reageert Almodóvar. 'Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die met het juryvoorzitterschap gepaard gaat en hoop dat ik die job aankan. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ze met toewijding, met hart en ziel zal uitoefenen. Het is tegelijk een privilege en een plezier.'

Almodóvar is bekend van films als The Skin I Live in (La piel que habito, 2011), Julieta (2016), Volver (2006) en All About My Mother (Todo sobre mi madre, 1999). Voor die laatste twee sleepte de regisseur zelf een Gouden Palm in de wacht.

In 1992 maakte de Spanjaard ook al deel uit van de jury, toen onder leiding van Gérard Depardieu. Met zijn voorzitterschap treedt Almodóvar in de voetsporen van onder meer George Miller, die vorig jaar de eer kreeg. Halverwege april maakt Cannes de andere juryleden en het filmprogramma bekend.