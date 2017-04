Cannes maakt selectie bekend (en verwelkomt onder meer David Lynch, Michael Haneke en Todd Haynes)

Echt vlekkeloos verliep de aankondiging van de Cannes-selectie niet. Toen festivaldirecteur Thierry Frémaux zijn publiek op het einde bedankte, meldde een vertaler hem dat hij de film The Meyerowitz Stories van Noah Baumbach (Frances Ha en The Squid and the Whale) in de officiële selectie vergeten was.

De persconferentie van de 70ste Cannes-editie begon Frémaux met een nostalgische noot, namelijk met 'de wens om het verleden van dit festival te herbeleven'. Tot nog toe zijn er 49 films uit 29 verschillende landen aangekondigd. Daarvan zijn er twaalf van de hand van een vrouwelijke regisseur, negen zijn langspeeldebuten.

Dat Sofia Coppola haar The Beguiled, Todd Haynes zijn Wonderstruck en Michael Haneke zijn Happy End kanshebbers zouden zijn voor de prestigieuze Franse filmprijs, was te voorspellen. Ook Loveless, van Andrej Zvyagintse, Okja van de Zuid-Koreaanse Bong Joon-Ho en The Killing of the Sacred Deer van The Lobster-regisseur Yorgos Lanthimos nemen het tegen elkaar op.

Arnaud Desplechin krijgt de eer om het filmfestival te openen met zijn Fantômes d'Ismaël. De hoofdrollen worden daarin vertolkt door klinkende namen uit de Franse cinema: Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg en Louis Garrel. Laatstgenoemde speelt ook Jean-Luc Godard in Redoutable van Hazanavicius, die meedingt naar die felbegeerde Palm d'Or.

Het is opmerkelijk dat een Netflix Originalfilm (Okja en The Meyerowitz Stories) zou kunnen gaan lopen met de Gouden Palm. De Amerikaanse streamingdienst, bekend om zijn focus op series, kondigde dit jaar aan sterker te gaan inzetten op film. Een gigantische kantteking daarbij is dat de Netflix Original-films enkel op het onlineplatform te zien zijn. U begrijpt het goed, een release in cinemazalen maakt geen onderdeel uit van hun radicale plan. Mocht er een Netflixfilm de Gouden Palm winnen, zou dat de eerste keer ooit zijn dat die erna niet in de bioscoop te zien zou zijn. Frémaux benadrukte wat dit betreft dat 'het festival een laboratorium is' en dat de desbetreffende 'films niet voor het platform maar voor de cinema geconcipieerd werden.'

Cannes verraste tot slot door het vervolg op cultserie Twin Peaks van David Lynch in zijn 'special screenings' op te nemen. Een historisch gegeven, want nooit eerder werd er in de programmatie een plek vrijgemaakt voor een tv-serie. Een andere vernieuwende zet is de opname van het virtual-realityproject Carne y Arena van Alejandro G. Iñarritú. Voor de mijmerende cinefiel is er de vertoning van Visages, Villages van de Belgische Agnès Varda, een sleutelnaam in de Nouvelle Vague, wat meteen een mooie knipoog naar dat gekoesterde verleden van het filmische Frankrijk is.