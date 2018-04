Cannes kleurt Belgisch: nu ook vier films van bij ons in nevencompetities

Vorige week werd bekendgemaakt dat Girl van Lukas Dhont geselecteerd werd voor Un Certain Regard, een sectie van de officiële competitie van het filmfestival van Cannes voor avontuurlijke films. Nu ook de selecties van de nevencompetities bekend zijn, is duidelijk dat Dhont lang niet de enige Belg op de Croisette zal zijn.

Zo krijgt hij het gezelschap van Guillaume Senez, een jonge Brusselaar die met zijn tweede fillm Nos batailles is opgepikt door de Semaine de la Critique, een parallel programma dat aandacht besteedt aan regisseurs die debuteren of hun tweede film uitbrengen. Toppers als Gaspar Noé, François Ozon en Alejandro González Iñárritu kwamen er voor het eerst onder de aandacht van filmcritici.

Senez, die in 2016 debuteerde met het sterke Keeper, vertelt in Nos batailles het verhaal van een man die vecht tegen onrechtvaardigheid op het werk. De hoofdrollen zijn voor onder anderen Romain Dury, onlangs nog te zien in All The Money in The World, en Laure Calamy.

Eerste Franstalige rol voor Tom Vermeir

In de nevencompetitie van de Association for the Distribution of Independent Cinema (ACID) is het dan weer uitkijken naar Seule à mon mariage van Marta Bergman, een film over een mislukkende relatie tussen een wereldvreemde en een vreemdelinge in het Westen. De hoofdrollen worden vertolkt door de Roemeense Alina Serban en de Belg Tom Vermeir, die u misschien kent uit Belgica van Felix van Groeningen. Voor Vermeir is het zijn eerste Franstalige hoofdrol.

Congo en Colombia

Ook voor de Quinzaine des Réalisateurs, een onafhankelijk samengestelde nevensectie in Cannes, zijn er twee Belgische producties geselecteerd.

Ce magnifique gâteau ! van Emma De Swaef en Marc James Rules is een historische stop-motion animatiefilm die het verhaal vertelt van vijf personages in het koloniale Afrika aan het eind van de 19de eeuw: een rusteloze koning, een pygmee in een luxehotel, een mislukte zakenman op expeditie, een verdwaalde drager en een jonge deserteur. De stemmen worden ingesproken door onder anderen Jan Decleir, Wim Willaert en Goua Grovogui.

De Colombiaans-Belgische filmmaakster Juanita Onzaga werd geselecteerd met Our Song To War. De korte documentaire is een uitloper van Rivier der vergiffenis, de documentaire die ze vorig jaar draaide voor het Canvas-programma 4x7. Daarin richt ze het vizier op Bojaya, een plaats in Colombia die de littekens draagt van slavenhandel en extreem geweld.