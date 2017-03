Vorige week was er nog een sprankeltje hoop. En nu?

KRISTOF POLFLIET: We zijn gisteren samengekomen op het kabinet van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en daar werden we toch zo'n beetje dood verklaard. Het is nu definitief: we krijgen geen subsidies meer. Het wordt dus bijna onmogelijk verder te gaan in onze huidige bestaansvorm. Een cultureel evenement overleeft het in ons land niet zonder subsidies, of het moet al heel commercieel zijn.

...