Brian De Palma plant horrorfilm over Harvey Weinstein-schandaal

Regisseur Brian De Palma is in de weer met een nieuwe film, en wel één die gebaseerd is op het Hollywoodschandaal rond filmregisseur Harvey Weinstein, dat de filmwereld in oktober vorig jaar op haar grondvesten deed daveren.

'Ik ben in overleg met een Franse filmproducent', vertelde De Palma aan Le Parisien. Hij merkte ook op dat de film louter gebaseerd is op het Weinstein-schandaal, en dat het dus geen reconstructie zal zijn van de feiten. 'Mijn personage zal niet Harvey Weinstein heten,' zei hij, 'maar de film zal een horrorverhaal vertellen over een seksuele agressor binnen de filmindustrie.'

Obsessie, voyeurisme, seks en geweld zijn terugkerende thema's in De Palma's vroegere werk. Hij debuteerde aan het einde van de jaren 60 met experimentele, revolutionaire films zoals Hi, Mom. Met Sisters, Obsession en Carrie bracht hij een hommage aan de beroemde regisseur Alfred Hitchcock in de jaren 70. Nadien maakte De Palma tal van spannende misdaadfilms zoals Scarface, The Untouchables en het wereldberoemde Mission: Impossible.

Terwijl De Palma op zijn Weinstein-idee aan het broeden is, ligt zijn recentste film klaar voor release. Domino werd deels in Antwerpen gedraaid en vertelt het verhaal van een politieagent die op zoek gaat naar de moordenaar van zijn partner. De release van de film wordt echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.