Boyhood-regisseur Richard Linklater maakt film met Robert Downey Jr.

In de aflevering Man of the People van de podcast Reply All wordt het waargebeurde verhaal beschreven van de beruchte dokter John Brinkley, die begin twintigste eeuw een carrière bouwde op leugens over zijn opleiding, het voorschrijven van valse medicijnen en adviezen geven via de radio. Uiteindelijk wordt zijn bedrog ontmaskerd door een collega, Morris Fishbein.

Welke rol Robert Downey Jr. zal spelen in de verfilming, die van Brinkley of Fishbein, is nog niet bekend. Met Linklater aan het stuur is het verhaal alvast in goede handen.