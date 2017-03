"Boekhouders PwC zullen nooit meer op Oscars werken"

Brian Cullinan et Martha Ruiz, die tijdens de Oscarceremonie verantwoordelijk zijn voor de rode enveloppen waarin de namen van de winnaars van de awards zitten, zijn voortaan persona non grata tijdens de Oscarceremonies, aldus een woordvoerder van de Academy. Het auditkantoor zelf, dat eerder al zijn verontschuldigingen aanbood en aankondigde een onderzoek te starten naar wat er juist was misgelopen, krijgt momenteel geen sancties, aldus de woordvoerder nog.

Cullinan en Ruiz hebben de afgelopen vier jaar gewerkt op de Oscars, en waren zondag dus verantwoordelijk voor de "grootste fout ooit" op de Oscars. In plaats van presentatoren Warren Beatty en Faye Dunaway de envelop te overhandigen met de winnaar voor de beste film ("Moonlight"), gaven ze de twee een duplicaat van de envelop met daarin de laureaat van de Oscar voor de beste actrice Emma Stone, die net daarvoor de prijs kreeg voor haar rol in "La La Land".

Volgens Academy-voorzitster Cheryl Boone Isaacs zou Cullinan afgeleid zijn geweest en foto's van Emma Stone hebben getweet wanneer hij de envelop moest overhandigen. Hij verwijderde de foto's achteraf van zijn Twitter-account.

PwC heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de Academy.