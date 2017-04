Blue Silence valt in de prijzen op het Istanbul Film Festival

Bülent Öztürk was zelf aanwezig op het festival om de onderscheidingen in ontvangst te nemen. Uit de handen van de jurypresidenten Yagmur en Durul Taylan kreeg de regisseur de Speciale Prijs van de Jury.. Daarnaast gingen ook de Prijs voor het Beste Debuut en de Prijs voor het Beste Scenario naar Blue Silence. Tenslotte bedacht de Jury van de FACE filmprijs van de Raad van Europa Öztürks film nog met een Speciale Vermelding.

In zijn debuutfilm brengt Öztürk het verhaal van Hakan die dankzij de hulp van Ayla, een verpleegster in het militair ziekenhuis waar hij verblijft, herstelt van een posttraumatische stressstoornis. Met een eremedaille op zak wordt hij er ontslagen, maar eenmaal terug in zijn oude flat dreigt de ex-militair te verzwelgen in zijn herinneringen. Na een ontmoeting met zijn dochter en een onverwacht bezoek van Ayla, zoekt Hakan zijn vroegere dienstmakker op. Kan de confrontatie Hakan helpen om vat te krijgen op de gebeurtenissen van die dramatische winternacht?

In de hoofdrollen zien we Teoman Kumbaracıbaşı, Roda Canioglu en Korkmaz Arslan. De DOP is Emre Tanyildiz, David Verdurme stond in voor de montage, terwijl de muziek van de hand is van Michel Bisceglia. Bij ons zal de film waarschijnlijk ten vroegste dit najaar te zien zijn.