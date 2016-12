Blade Runner 2049 lost eerste teaser

De sequel speelt zich 30 jaar na de originele Blade Runner af, die in 1982 het zilveren scherm sierde onder regie van Ridley Scott. In Blade Runner 2049 ontdekt LAPD Officer K (Ryan Gosling) 'een verschrikkelijk geheim' en gaat hij op zoek naar voormalig replicant-jager Rick Deckard (Harrison Ford) die al jarenlang MIA is. In de teaser kunnen we alvast zien dat K Deckard weet op te snorren.

Acteurs Jared Leto, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Barkhad Abdi en Dave Bautista ondersteunen de screenplay van Hampton Fancher en Michael Green, die gebaseerd werd op de roman 'Do Androids Dream of Electric Sheep' van Philip K. Dick.

Blade Runner 2049 wordt in oktober 2017 in Belgische zalen verwacht