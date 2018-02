Black Panther verdient lof, maar is even onnozel als de andere Marvelfilms

Black Panther Van Ryan Coogler met Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

Black Panther is een big budget Marvelfilm met alleen maar zwarte hoofdrolspelers en jammer genoeg leven we nog steeds in tijden waarin dat zo uitzonderlijk is dat hij alleen al daarom lof verdient, ook al ruikt de door Afro-Amerikanen geschreven en geregisseerde superheldenprent met zijn ondoordachte mengelmoes van Afrikaanse culturen en tradities naar exotisme.

Cast en crew zijn overigens het enige wat dit verhaal over een man met speciale krachten en een heel erg nauw aansluitend pakje onderscheidt van andere stripverfilmingen over mannen met spannende gaven en dito kostuums.

Door zijn onderbelichte nachtscènes, zijn gruwelijk slordige CGI - die gevechten in ondiep water en die oorlogsneushoorns! - ziet Black Panther er even onnozel uit als de overige Marvelproducten.