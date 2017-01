Berlinale vervolledigt programma en juryledenlijst

De Berlinale gaf eerder al prijs dat het festival afgetrapt zal worden door Étienne Comars Django, een biopic over jazzlegende Django Reinhardt met de Waalse actrice Cécile de France.

Er bevinden zich nog heel wat Europese films in het officiële competitieluik van de Berlinale, maar ook Zuid-Korea (On the Beach at Night Alone van Hong Sang-soo), Japan (Mr. Long van Hiroyuki Tanaka alias Sabu) en China (Have a Nice Day, animatie van Liu Jian) zijn vertegenwoordigd. Voor Latijns-Amerika tekenen Brazilië (Joaquim van Marcelo Gomes) en Chili (Una Mujer Fantastica van Sebastian Lelio) present.

Heel wat gerenommeerde regisseurs presenteren hun nieuwste films: Volker Schlöndorff met Rückkehr nach Montauk, Aki Kaurismaki met The Other Side of Hope, Sally Potter met The Party (met onder meer Kristin Scott Thomas), Oren Moverman met The Dinner (met Richard Gere en Laura Linney) en Agnieszka Holland met Pokot.

Uitkijken wordt het ook naar Beuys, een documentaire over het leven van de baanbrekende kunstenaar Joseph Beuys van de hand van Andres Veiel, en Ana, Mon Amour van Calin Peter Netzer, de Roemeense regisseur die in 2013 al de Gouden Beer won met Child's Pose. Doen ook nog mee voor de knikkers: Helle Nächte van Thomas Arslan, Wilde Maus van Josef Hader, Félicité van Alain Gomis, Colo van Teresa Villaverde en On Body and Soul van Ildiko Enyedi.

Buiten competitie beleeft Sage Femme zijn wereldpremière, een Frans-Belgische coproductie van Martin Provost met Catherine Frot, Catherine Deneuve en Olivier Gourmet. Nog buiten competitie zijn onder andere Logan - The Wolverine (James Mangold), en T2 Trainspotting, de opvolger van de legendarische cultfilm van Danny Boyle uit 1996, te zien.

De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven (Elle, Robocop, Basic Instinct) zal zoals bekend de jury voorzitten, maar nu zijn ook de overige juryleden bekend: acteurs Maggie Gyllenhal, Julia Jentsch en Diego Lunain, kunstenaar Olafur Eliasson, regisseur Wang Quan'an en producer Dora Bouchoucha Fourati. Zij beslissen over de Gouden en Zilveren Beren. Zeker is alvast dat de Italiaanse kostuumontwerpster Milena Canonero een Gouden Erebeer krijgt. Zij werkte samen met regisseurs als Wes Anderson en Stanley Kubrick.

Enkele sterren bevestigden hun aanwezigheid al. Zo zullen onder meer Penélope Cruz, Richard Gere, Geoffrey Rush, Stanley Tucci, Nina Hoss, Robert Pattinson en Sally Hawkins op de rode loper van het festival verschijnen.

Dieter Kosslick, de directeur van het festival, kon het niet niet laten om op Twitter een politiek statement neer te zetten. De man omschreef het gevarieerde Berlinale-filmprogramma als een protest: volgens Kosslick komt zijn festival op voor pluralisme.