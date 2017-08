Belgische film 'Insyriated' trapt Film Fest Gent af op 10 oktober

'Een intens en aangrijpend drama', noemt Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van het Film Fest Gent, de film die op 10 oktober de 44ste editie van het festival opent. 'We zien hoe mensen de kracht hebben om in de meest extreme omstandigheden te overleven en hun menselijkheid te bewaren. De film speelt zich volledig af in een belegerd huis in Damascus, maar de regisseur puurt uit deze specifieke situatie een universele tragedie.'

Philippe Van Leeuw, die in 2008 debuteerde met Le jour où Dieu est parti en voyage, zag Insyriated eerder dit jaar in wereldpremière gaan in de Panoramasectie van het filmfestival van Berlijn, waar de film meteen ook de publieksprijs en het 'Europa Cinemas Label' won.

Het Film Fest Gent toont de film in aanwezigheid van Van Leeuw, die 'zeer vereerd' is dat het festival zijn film als opener heeft gekozen. 'Ik ben er heel blij om dat de film door beide culturele gemeenschappen van België gesteund wordt (zowel het VAF als het Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallnie-Bruxelles schaarden zich erachter, nvdr.) en hoop dat dit ook een teken is dat de situatie van Syrië en de Syriërs niet vergeten kan worden.'

Zal ook present tekenen in Gent: hoofdrolspeelster Hiam Abbas, eerder te zien in Paradise Now van Hany Abu-Assad, The Syrian Bride van Eran Riklis, Exodus: Gods and Kings van Ridley Scott, Munich van Steven Spielberg en dit najaar ook in Blade Runner 2049 van Denis Villeneuve.