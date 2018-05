Belgische acteur Victor Polster valt in de prijzen op festival van Cannes

Girl, de debuutfilm van Lukas Dhont, is ontegensprekelijk een van de revelaties op het 71ste Festival van Cannes. Bij de première afgelopen weekend kreeg de Belgische film over een transgendermeisje dat ballerina wil worden al een minutenlang applaus en een staande ovatie.

Onze filmman Dave Mestdach, die het Festival van nabij volgt, noemde Girl 'een pracht van een debuut'. 'Dhont brengt het allemaal even onomwonden als respectvol in beeld, zonder ook maar één valse, sentimentele noot aan te slaan. Daarvoor kan hij bogen op een cast waar het naturel van af spat. Met voorop revelatie Victor Polster, zelf een jonge aspirant-danser, die zich de transgenderrol van Lara zowel lichamelijk als psychisch volledig eigen maakt.'

Polster, die ook door zowat alle internationale filmmedia de hemel werd in geprezen, slaagde erin om de algemene waardering voor zijn performance om te zetten in de prijs voor beste acteerprestatie. 'Ik ben extreem gelukkig met wat dit project al heeft teweeg gebracht', zegt Victor Polster in een eerste reactie via het VAF. 'Ik voel me ontzettend vereerd dat ik met deze fijne mensen heb mogen samenwerken, en dankbaar dat Lukas mij uitgekozen heeft voorGirl. Deze prijs komt als een totale verrassing, maar ik voel me des te gelukkiger dat ik hem net met deze film heb gewonnen.'

Het is van 1989 geleden, metHet Sacramentvan Hugo Claus, dat een majoritair Vlaamse film geselecteerd was voor de Officiële Selectie van het Festival van Cannes.