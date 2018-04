België en Nederland krijgen eigen 'Netflix voor arthousefilms'

Toegang tot 500 kwaliteitsfilms voor 9,99 euro per maand. Dat is het concept waarmee September Film, ondersteund door verschillende distributeurs zoals Cinéart en Lumière, de filmliefhebber wil veroveren.

Cinemember, zoals de dienst zal heten, is voorlopig alleen actief in Vlaanderen en Nederland, maar wil tegen het einde van het jaar ook onder de taalgrens actief zijn. Het aanbod bestaat vooral uit films die niet in het aanbod zitten van video-on-demandgiganten als Netflix, bijvoorbeeld Oscarwinnende films als The Artist of La Grande Bellezza.

Volgens managing director Rick Hartman wil Cinemember zich profileren met films tussen mainstream en arthouse, een gebied waarin het aanbod volgens hem klein is. En daar is een markt voor, maakt Hartman, die binnen een jaar 10.000 abonnees wil hebben, zich sterk in De Morgen. 'In België gaan er jaarlijks 2,3 miljoen mensen kijken naar een arthouse in de bioscoop', zegt hij.

Vanaf volgend weekend is de voorlopige catalogus beschikbaar op cinemember.be. Binnen een jaar wil het platform zijn aanbod verdubbeld zien.