Bekijk de trailer van 'Sprakeloos', naar het boek van Tom Lanoye

Het was al langer bekend dat Sprakeloos, de bestseller van Tom Lanoye, na een theaterversie ook een verfilming zou krijgen. Hilde Van Mieghem, die eerder al De kus, Dennis van Rita en Smoorverliefd maakte, is de regisseur.

In het boek schrijft Lanoye hoe hij zijn moeder, een theateractrice, ziet aftakelen door de gevolgen van dementie. Stany Crets zal het hoofdpersonage, dat in de film Jan Meersman heet, spelen. Viviane De Muynck vertolkt zijn moeder. In de trailer herkennen we ook Marie Vinck en Flor Decleir.

Sprakeloos komt op 15 maart 2017 uit in de bioscoop.